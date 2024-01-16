Колосова Соломанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Соломанида Петровна

Колосова Соломанида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Параскева Саввична

Отец ребёнка: Колосов Савва (Савин) Васильевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1785

Сын: Колосов Ефим Саввич

Отец ребёнка: Колосов Савва (Савин) Васильевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Надеева Хеврония Саввична

Отец ребёнка: Колосов Савва (Савин) Васильевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Савва (Савин) Васильевич

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close