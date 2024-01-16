Колосова Соломанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Параскева Саввична
Отец ребёнка: Колосов Савва (Савин) Васильевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1785
Сын: Колосов Ефим Саввич
Отец ребёнка: Колосов Савва (Савин) Васильевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Надеева Хеврония Саввична
Отец ребёнка: Колосов Савва (Савин) Васильевич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская
Смерть
Неизвестно