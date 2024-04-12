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Катаев Иван Васильевич

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

24.10.1903 ст.

Дата смерти

08.01.1942

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1903 ст.

Отец: Катаев Василий Георгиевич

Мать: Катаева Афанасия Кузьминична

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
94. 24 октября родился, 25 октября 1903 г. крещён Иоанн. Родители: Деревни Шапочек запасно-рядовой Василий Георгиев Катаев и законная его жена (Феодора Неофитова) Афанасия Космина, оба православные. ... Показать все
Крещение
25.10.1903 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катаева Антонина Ивановна

Гари, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева Антонина Ивановна

Смерть
08.01.1942
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