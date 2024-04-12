Катаев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1903 ст.
Дата смерти08.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
24.10.1903 ст.
94. 24 октября родился, 25 октября 1903 г. крещён Иоанн. Родители: Деревни Шапочек запасно-рядовой Василий Георгиев Катаев и законная его жена (Феодора Неофитова) Афанасия Космина, оба православные. ... Показать все
Крещение
25.10.1903 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.02.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катаева Антонина Ивановна
Гари, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1942