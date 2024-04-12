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Оглоблин Трофим Павлович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Оглоблин Павел Степанович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Филимонова Анисья Оглоблина

Мать ребёнка: Оглоблина ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Домна Трофимовна

Мать ребёнка: Оглоблина ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Феодосия Софроновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина ?

Смерть
Неизвестно
Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
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