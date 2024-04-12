Оглоблин Трофим Павлович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Оглоблин Павел Степанович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Филимонова Анисья Оглоблина
Мать ребёнка: Оглоблина ?
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Домна Трофимовна
Мать ребёнка: Оглоблина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оглоблина ?
Смерть
Неизвестно
Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния