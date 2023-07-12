Коротких Алла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротких Алла Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротких Николай Владимирович

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротких Николай Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротких Николай Владимирович

Смерть
Неизвестно
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