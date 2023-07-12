Коротких Алла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротких Николай Владимирович
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротких Николай Владимирович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно