(Щербина) Марьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербина) Марьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1855

Сын: Щербина Дмитрий Филиппов

Отец ребёнка: Щербина Филипп Логинов

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Щербина Филипп Логинов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Гавриил Филиппов

Отец ребёнка: Щербина Филипп Логинов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Иван Филиппов

Отец ребёнка: Щербина Филипп Логинов

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Филипп Логинов

Белоцерковцы, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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