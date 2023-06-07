(Щербина) Марьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.02.1855
Отец ребёнка: Щербина Филипп Логинов
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Щербина Филипп Логинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербина Филипп Логинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербина Филипп Логинов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно