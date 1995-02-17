Светличный Эдуард Афанасьевич
Место рожденияСелемджено-Буреенский район, Хабаровский край, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рождения26.04.1940
Дата смерти17.02.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1940
Селемджено-Буреенский район, Хабаровский край, Союз Советских Социалистических Республик
Работа или профессия
Неизвестно
врач-хирург, специализация кардиохирургия, к.м.н.
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1947 по 1957
п. Бородино, Красноярский край, Союз Советских Социалистических Республик
Образовательное учреждение: Школа
Образование
С 1957 по 1963
Образовательное учреждение: Красноярский Государственный Медицинский Институт | Специальность: лечебное дело
Бракосочетание
04.11.1960
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 1963 по 1995
1963-1965 Краевая Клиническая больница г. Красноярск, врач-хирург; | 1965-1982 Новосибирский Научно Исследовательский Институт им академика Е.Н. Мешалкина, врач-лаборант, мнс, снс, зав отделения; | 19... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Крещение
1992
Церковь Николая Чудотворца на кладбище в Николаевке, Николаевское кладбище, г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация
Имя в крещении - Андрей.
Смерть
17.02.1995
Причина смерти: убит
Похороны
17.02.1995
Бадалыкское кладбище, г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация
Похоронен рядом с родителями. Координаты: 56.087936, 92.928264