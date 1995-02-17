Светличный Эдуард Афанасьевич 26.04.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Светличный Эдуард Афанасьевич

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Место рождения

Селемджено-Буреенский район, Хабаровский край, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

26.04.1940

Дата смерти

17.02.1995

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1940

Отец: Светличный Афанасий Степанович

Мать: Светличная (Зотова) Галина Александровна

Селемджено-Буреенский район, Хабаровский край, Союз Советских Социалистических Республик
Работа или профессия
Неизвестно
врач-хирург, специализация кардиохирургия, к.м.н.
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Образование
С 1947 по 1957
п. Бородино, Красноярский край, Союз Советских Социалистических Республик
Образовательное учреждение: Школа
Образование
С 1957 по 1963
Образовательное учреждение: Красноярский Государственный Медицинский Институт | Специальность: лечебное дело
Бракосочетание
04.11.1960

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Работа или профессия
С 1963 по 1995
1963-1965 Краевая Клиническая больница г. Красноярск, врач-хирург; | 1965-1982 Новосибирский Научно Исследовательский Институт им академика Е.Н. Мешалкина, врач-лаборант, мнс, снс, зав отделения; | 19... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Крещение
1992
Церковь Николая Чудотворца на кладбище в Николаевке, Николаевское кладбище, г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация
Имя в крещении - Андрей.
Смерть
17.02.1995
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: убит
Похороны
17.02.1995
Бадалыкское кладбище, г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация
Похоронен рядом с родителями. Координаты: 56.087936, 92.928264

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