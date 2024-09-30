Копачев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копачев Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1956

Дата смерти

15.08.1990

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1956

Отец: Копачев Петр Евдокимович

Мать: Копачева (Воеводкина) Галина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копачева (Голикова) Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
29.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копачева (Голикова) Людмила Васильевна

Ульяновка, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копачева (Голикова) Людмила Васильевна

Ульяновка, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
15.08.1990

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