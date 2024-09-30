Копачев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1956
Дата смерти15.08.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копачева (Голикова) Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
11.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копачева (Голикова) Людмила Васильевна
Смерть
15.08.1990