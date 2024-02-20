Пермякова (Зимина) Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова (Зимина) Ольга Юрьевна

Место рождения

Иркутск

Дата рождения

03.01.1969

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1969

Отец: Зимин Юрий Пантелеевич

Мать: Зимина (Денисенко) Людмила Михайловна

Развод
Неизвестно

Муж: Никитенко Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитенко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
22.08.1988

Сын: Никитенко Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Никитенко Владимир Николаевич

Бракосочетание
26.10.1990

Муж: Пермяков Александр Валерьевич

Рождение ребёнка
27.04.1991

Дочь: Пермякова (Пермякова) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Пермяков Александр Валерьевич

Развод
16.10.2002

Муж: Пермяков Александр Валерьевич

Смерть
2021

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