Пермякова (Зимина) Ольга Юрьевна
Место рожденияИркутск
Дата рождения03.01.1969
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1969
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1988
Сын: Никитенко Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Никитенко Владимир Николаевич
Бракосочетание
26.10.1990
Рождение ребёнка
27.04.1991
Дочь: Пермякова (Пермякова) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Пермяков Александр Валерьевич
Развод
16.10.2002
Смерть
2021