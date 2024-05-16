Суслова-Трифонова Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суслов Роман Станиславович
Отец ребёнка: Суслов Станислав Валерьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суслов Максим Станиславович
Отец ребёнка: Суслов Станислав Валерьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суслов Артём Станиславович
Отец ребёнка: Суслов Станислав Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно