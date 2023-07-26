Баранникова (Шалыгалова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранникова (Шалыгалова) Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Шалыгалов Николай Семёнович

Мать: Шалыгалова Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранникова) Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2003

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