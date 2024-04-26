Афакидзе (Газделиани) Пепико
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афакидзе Нугзар
Отец ребёнка: Афакидзе Варлам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афакидзе Луиза
Отец ребёнка: Афакидзе Варлам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афакидзе Зейна
Отец ребёнка: Афакидзе Варлам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афакидзе Джандико
Отец ребёнка: Афакидзе Варлам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атакидзе Гурам
Отец ребёнка: Афакидзе Варлам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афакидзе Абрам Варламович
Отец ребёнка: Афакидзе Варлам