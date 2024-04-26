Афакидзе (Газделиани) Пепико Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Афакидзе (Газделиани) Пепико

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афакидзе Нугзар

Отец ребёнка: Афакидзе Варлам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афакидзе Луиза

Отец ребёнка: Афакидзе Варлам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афакидзе Зейна

Отец ребёнка: Афакидзе Варлам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афакидзе Джандико

Отец ребёнка: Афакидзе Варлам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атакидзе Гурам

Отец ребёнка: Афакидзе Варлам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афакидзе Абрам Варламович

Отец ребёнка: Афакидзе Варлам

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