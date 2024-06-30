Павлова (Науменкова) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1869 ст.
Бракосочетание
29.01.1888 ст.
Поручители: по жениху: Бузулукске мещане Никифор Яковлев Гудков и Николай Григорьевич Кручинин; по невесте: Бузулукские мещане Прокопий Павлович Романов и Матвей Евфимович Науменков
Рождение ребёнка
10.04.1889 ст.
Дочь: Павлова Александра Архиповна
Отец ребёнка: Павлов Архип Петрович
Рождение ребёнка
05.09.1890 ст.
Сын: Павлова Елизавета Архиповна
Отец ребёнка: Павлов Архип Петрович
Рождение ребёнка
17.03.1898 ст.
Отец ребёнка: Павлов Архип Петрович
Рождение ребёнка
18.01.1900 ст.
Сын: Павлов Дмитрий (Димитрий) Архипович
Отец ребёнка: Павлов Архип Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1903 ст.
Отец ребёнка: Павлов Архип Петрович
Смерть
Неизвестно