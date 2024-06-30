Павлова (Науменкова) Анна Ефимовна Около 1869 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлова (Науменкова) Анна Ефимовна

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: Науменков Евфимий Лукьянович

Мать: Науменкова (Боровина) Александра Иосифовна Осиповна?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
29.01.1888 ст.

Муж: Павлов Архип Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Поручители: по жениху: Бузулукске мещане Никифор Яковлев Гудков и Николай Григорьевич Кручинин; по невесте: Бузулукские мещане Прокопий Павлович Романов и Матвей Евфимович Науменков
Рождение ребёнка
10.04.1889 ст.

Дочь: Павлова Александра Архиповна

Отец ребёнка: Павлов Архип Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.09.1890 ст.

Сын: Павлова Елизавета Архиповна

Отец ребёнка: Павлов Архип Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1898 ст.

Сын: Павлов Алексей Архипович

Отец ребёнка: Павлов Архип Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.01.1900 ст.

Сын: Павлов Дмитрий (Димитрий) Архипович

Отец ребёнка: Павлов Архип Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.01.1903 ст.

Сын: Павлов Михаил Архипович

Отец ребёнка: Павлов Архип Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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