Мухортов Иван Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Мухортов Николай Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Мухортова) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Мухортова Феврония Кононова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Мухортова Феврония Кононова
Смерть
1852