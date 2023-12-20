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Мухортов Иван Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Мухортов Николай Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухортова Феврония Кононова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Мухортова) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Мухортова Феврония Кононова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Мухортов Поликарп Иванов

Мать ребёнка: Мухортова Феврония Кононова

Смерть
1852

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