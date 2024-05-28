Усов Гавриил Петров
Место рождения
Дата рождения18.03.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1855 ст.
Отец: Усов Петр Кириков
Мать: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №765, стр. 160 Актовая запись 17. https://yandex.ru/archive/catalog/8dd12776-8a61-45eb-8004-36e93c041e5d/160?center=2077+3855
Крещение
24.03.1855 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №765, стр. 160 Актовая запись 17. https://yandex.ru/archive/catalog/8dd12776-8a61-45eb-8004-36e93c041e5d/160?cente Восприемники: Тулинский кр... Показать все
Смерть
Неизвестно