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Усов Гавриил Петров

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

18.03.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1855 ст.

Отец: Усов Петр Кириков

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №765, стр. 160 Актовая запись 17. https://yandex.ru/archive/catalog/8dd12776-8a61-45eb-8004-36e93c041e5d/160?center=2077+3855
Крещение
24.03.1855 ст.
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №765, стр. 160 Актовая запись 17. https://yandex.ru/archive/catalog/8dd12776-8a61-45eb-8004-36e93c041e5d/160?cente Восприемники: Тулинский кр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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