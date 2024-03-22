Москачева (Спинка) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москачева (Спинка) Тамара Петровна

Место рождения

Мечетинская, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

20.08.1938

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1938

Отец: Спинка Петр Афанасьевич

Мать: Спинка Акулина Андреевна

Мечетинская, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
16.01.1956

Сын: Галь Виктор Альбертович

Отец ребёнка: Галь Альберт Иосифович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
16.07.1959

Муж: Галь Альберт Иосифович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
В день свадьбы, когда жених шел забирать невесту на пути упал столб или дерево. Бабки местные причитали, что жених долго не проживет...
Рождение ребёнка
16.02.1963

Дочь: Лебедева Марина Альбертовна

Отец ребёнка: Галь Альберт Иосифович

Шолоховский, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.12.1969

Сын: Галь Александр Альбертович

Отец ребёнка: Галь Альберт Иосифович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
22.12.1983

Муж: Москачев Виталий Георгиевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Познакомились на работе. Он - водитель, она - работала на почте, развозила документы по организациям
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