Москачева (Спинка) Тамара Петровна
Место рождения
Дата рождения20.08.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1938
Отец: Спинка Петр Афанасьевич
Мать: Спинка Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
16.01.1956
Отец ребёнка: Галь Альберт Иосифович
Бракосочетание
16.07.1959
В день свадьбы, когда жених шел забирать невесту на пути упал столб или дерево. Бабки местные причитали, что жених долго не проживет...
Рождение ребёнка
16.02.1963
Дочь: Лебедева Марина Альбертовна
Отец ребёнка: Галь Альберт Иосифович
Шолоховский, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.12.1969
Сын: Галь Александр Альбертович
Отец ребёнка: Галь Альберт Иосифович
Бракосочетание
22.12.1983
Познакомились на работе. Он - водитель, она - работала на почте, развозила документы по организациям