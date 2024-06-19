Волков Иван Фёдорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков Иван Фёдорович

Место рождения

Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Фёдор

Мать: не указана

Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1895 ст.

Дочь: (Волкова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Мария Александровна

Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
от противоестественного раз... брюшной полости
Бракосочетание
До 1906

Жена: Волкова Мария Александровна

Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.11.1906 ст.

Сын: Волков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Волкова Мария Александровна

Савинки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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