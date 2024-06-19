Волков Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895 ст.
Дочь: (Волкова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Мария Александровна
от противоестественного раз... брюшной полости
Бракосочетание
До 1906
Рождение ребёнка
04.11.1906 ст.
Мать ребёнка: Волкова Мария Александровна
Смерть
Неизвестно