Силиверстов Аркадий Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силиверстов Аркадий Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Силиверстов Прокоп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Силиверстова) ?

Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Силиверстова) ?

Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Силиверстова) ?

Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Силиверстова) ?

Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Силиверстова) Дуня

Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силиверстов Аркадьевич

Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силиверстов Володя Аркадьевич

Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силиверстов Петя Аркадьевич

Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силиверстов Иван Аркадьевич

Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силиверстов Михаил Аркадьевич

Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силиверстов Леонид Аркадьевич

Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силиверстова Дарья?

Рождение ребёнка
19.05.1952

Сын: Силиверстов Николай Аркадьевич

Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?

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