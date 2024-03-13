Силиверстов Аркадий Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Силиверстов Прокоп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Силиверстова) Дуня
Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силиверстов Володя Аркадьевич
Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силиверстов Петя Аркадьевич
Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силиверстов Иван Аркадьевич
Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силиверстов Михаил Аркадьевич
Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силиверстов Леонид Аркадьевич
Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Силиверстова Дарья?
Рождение ребёнка
19.05.1952
Сын: Силиверстов Николай Аркадьевич
Мать ребёнка: Силиверстова Дарья?