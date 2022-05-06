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Прасковья Федотовна

Место рождения

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Михайлович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Кондратьевна

Отец ребёнка: Кондратий Михайлович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Абрам Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондратий Михайлович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Петр Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондратий Михайлович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа Кондратьевна

Отец ребёнка: Кондратий Михайлович

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Астафей Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондратий Михайлович

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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