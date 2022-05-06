Прасковья Федотовна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Михайлович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондратий Михайлович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Абрам Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратий Михайлович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Петр Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратий Михайлович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондратий Михайлович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Астафей Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратий Михайлович
Смерть
Неизвестно