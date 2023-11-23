Новоселов Матвей Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1789
Дата смертиМежду 1841 и 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1789
Бракосочетание
15.01.1811
Рождение ребёнка
15.06.1812
Мать ребёнка: Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
25.12.1814
Дочь: Волкова (Новосёлова) Татьяна Матвеева
Мать ребёнка: Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
05.02.1819
Мать ребёнка: Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Новоселова) Федосья Матвеева
Мать ребёнка: Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
27.01.1825
Мать ребёнка: Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
22.01.1827
Дочь: (Новоселова) Анна Матвеева
Мать ребёнка: Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
26.12.1830
Сын: Новоселов Василий Матвеев
Мать ребёнка: Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова
Смерть
Между 1841 и 1847