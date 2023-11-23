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Новоселов Матвей Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1789

Дата смерти

Между 1841 и 1847

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1789

Отец: Новоселов Фома Тимофеев

Мать: Новоселова Лукерья Алексеевна

Бракосочетание
15.01.1811

Жена: Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
15.06.1812

Сын: Новоселов Иван Матвеев

Мать ребёнка: Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
25.12.1814

Дочь: Волкова (Новосёлова) Татьяна Матвеева

Мать ребёнка: Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
05.02.1819

Сын: Новоселов Федор Матвеев

Мать ребёнка: Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Новоселова) Федосья Матвеева

Мать ребёнка: Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
27.01.1825

Сын: Новоселов Никита Матвеев

Мать ребёнка: Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
22.01.1827

Дочь: (Новоселова) Анна Матвеева

Мать ребёнка: Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
26.12.1830

Сын: Новоселов Василий Матвеев

Мать ребёнка: Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова

Смерть
Между 1841 и 1847

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