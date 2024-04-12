Макаров Ефим Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Ефим Иннокентьевич

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Место рождения

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1914

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Макаров Иннокентий Георгиевич Егорович

Мать: Макарова Анисья

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Военная служба
24.09.1942
Иркутский РВК
Военная награда
12.03.1944
Орден Славы III степени. разведчик разведывательного взвода отдельного личного батальона. Воинское звание: мл. сержант Воинская часть: 377 сд (стрелковая дивизия) Даты подвига: 26.01.1944-27.01.1944,... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Воинское звание: сержант Кто наградил: Президиум ВС СССР
Военная награда
26.06.1958
Медаль «За боевые заслуги» Воинское звание: сержант Кто наградил: Президиум ВС СССР
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 77 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Военная награда
25.04.1990
Орден Отечественной войны I степени Номер документа: 60 Дата документа: 25.04.1990 Автор документа: Министр обороны СССР
Упоминание
Неизвестно
Воевал с первых дней войны. Проходил службу в 275 стрелковом полку - стрелком, в 377 стрелковой дивизии - разведчиком. Ветеран Волховского фронта – участник битвы за Ленинград. Дважды был ранен, в 194... Показать все
Смерть
2003
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