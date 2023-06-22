Синицкий виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницкий виктор

Синицкий виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ен
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нерус (Синицкая) ольга викторовна

Мать ребёнка: Синицкая людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицкая людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синицкий роман викторович

Мать ребёнка: Синицкая людмила

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.