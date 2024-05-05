Андреева (Зиброва) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Зиброва) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 14.08.1909

Дата смерти

Около 03.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.08.1909

Отец: Зибров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1933

Сын: Андреев Евгений Петрович

Отец ребёнка: Андреев Петр

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Гарницкая Лидия Петровна

Отец ребёнка: Андреев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Петр

Смерть
Около 03.01.1989
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