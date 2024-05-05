Андреева (Зиброва) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 14.08.1909
Дата смертиОколо 03.01.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.08.1909
Отец: Зибров Иван
Рождение ребёнка
07.01.1933
Отец ребёнка: Андреев Петр
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Гарницкая Лидия Петровна
Отец ребёнка: Андреев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Петр
Смерть
Около 03.01.1989