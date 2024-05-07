Анопа Лариса Тимофеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Анопа Лариса Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анопа Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веревкина Светлана Михайлович

Отец ребёнка: Анопа Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яншина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Анопа Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анопа Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Анопа Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анопа Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Анопа Михаил Иванович

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