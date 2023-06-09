Трусов Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.47
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трусова (Краснухина) Агафья Федоровна
Рождение
1901
Отец: Трусов Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трусов Иван Иванович
Мать ребёнка: Трусова (Краснухина) Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Трусова (Краснухина) Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
06.09.1940
Дочь: Литвинова (Трусова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Трусова (Краснухина) Агафья Федоровна
Смерть
1965
Похоронен на кладбище в Новом Егорлыке рядом с женой