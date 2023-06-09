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Трусов Иван Кузьмич

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Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.47

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трусова (Краснухина) Агафья Федоровна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение
1901

Отец: Трусов Кузьма

Мать: не указана

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трусов Иван Иванович

Мать ребёнка: Трусова (Краснухина) Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Трусов Николай Иванович

Мать ребёнка: Трусова (Краснухина) Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
06.09.1940

Дочь: Литвинова (Трусова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Трусова (Краснухина) Агафья Федоровна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1965
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Похоронен на кладбище в Новом Егорлыке рядом с женой

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