Сукнева (Завгородняя) Нина Петровна
Место рожденияПос. Шортанды Целиноградской Обл. Казахской ССР
Дата рождения29.03.1960
Дата смерти05.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1960
Пос. Шортанды Целиноградской Обл. Казахской ССР
Рождение ребёнка
18.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Нур-Султан / Астана
Рождение ребёнка
26.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
05.12.2006
Старыйт Оскол Белгородской Обл.