Тамышевский Илья Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.07.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1866
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Илья, родился 13 июля, крещен 17 июля 1866 г. Родители: деревни Александровки крестьян... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно