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Тамышевский Илья Михайлович

Место рождения

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.07.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1866

Отец: Тамышевский Михаил Яковлевич

Мать: Тамышевская Анна Дмитриевна

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Илья, родился 13 июля, крещен 17 июля 1866 г. Родители: деревни Александровки крестьян... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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