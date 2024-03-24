Щелкова (Мельникова - Литвинова) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелкова (Мельникова - Литвинова) Ольга Павловна

Место рождения

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

10.07.1894

Дата смерти

02.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1894

Отец: Мельников Павел Иванович

Мать: Мельникова Матрона Афанасьевна

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.02.1911

Муж: Щелков Иван Иванович

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Щелков Иван Иванович

Отец ребёнка: Щелков Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1923

Дочь: Княжева (Щелкова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Щелков Иван Иванович

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
02.11.1980

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