Щелкова (Мельникова - Литвинова) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения10.07.1894
Дата смерти02.11.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1894
Бракосочетание
09.02.1911
Муж: Щелков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Щелков Иван Иванович
Отец ребёнка: Щелков Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1923
Дочь: Княжева (Щелкова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Щелков Иван Иванович
Смерть
02.11.1980