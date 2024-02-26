Влас Петров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвей Власов (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Иван Власов (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно