Влас Петров (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Влас Петров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвей Власов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Иван Власов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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