Шевченко (Миронова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Миронова) Мария Михайловна

Место рождения

Рязанская область с.Дурное

Дата рождения

13.12.1925

Дата смерти

13.10.2013

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1925

Отец: Миронов Михаил Егорович

Мать: Миронова Екатерина Михайловна

Рязанская область с.Дурное
Бракосочетание
?.07.1947

Муж: Шевченко Серафим Абрамович

с.Бешпагир, Ставропольского края
Рождение ребёнка
06.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевченко Серафим Абрамович

Russia
Рождение ребёнка
06.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевченко Серафим Абрамович

Рождение ребёнка
13.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевченко Серафим Абрамович

г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия
Смерть
13.10.2013
Пятигорск, станица Константиновская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, ст.Константиновская
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