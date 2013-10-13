Шевченко (Миронова) Мария Михайловна
Место рожденияРязанская область с.Дурное
Дата рождения13.12.1925
Дата смерти13.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1925
Рязанская область с.Дурное
Бракосочетание
?.07.1947
с.Бешпагир, Ставропольского края
Рождение ребёнка
06.06.1949
Russia
Рождение ребёнка
06.11.1950
Рождение ребёнка
13.06.1957
г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия
Смерть
13.10.2013
Пятигорск, станица Константиновская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, ст.Константиновская