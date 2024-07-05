Altschul (Katzenellenbogen) Unknown Около 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
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Altschul (Katzenellenbogen) Unknown

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial

Мать: Катценелленбоген (Za’K) Хася חאשא Bat Shalom

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Zyskindowicz (Altschul) Unknown

Отец ребёнка: Altshul Volf

Livonija, Russija
Рождение ребёнка
1760

Сын: Altschul Berel Rabbi

Отец ребёнка: Altshul Volf

Livonija, Russija
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Kreiger (Altschul) Rosa

Отец ребёнка: Altshul Volf

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Altschul Yaakov

Отец ребёнка: Altshul Volf

Livonija, Russija
Рождение ребёнка
1765

Сын: Altschul Anshil

Отец ребёнка: Altshul Volf

Livonija, Rossija

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