Altschul (Katzenellenbogen) Unknown
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Zyskindowicz (Altschul) Unknown
Отец ребёнка: Altshul Volf
Livonija, Russija
Рождение ребёнка
1760
Сын: Altschul Berel Rabbi
Отец ребёнка: Altshul Volf
Livonija, Russija
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Kreiger (Altschul) Rosa
Отец ребёнка: Altshul Volf
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Altschul Yaakov
Отец ребёнка: Altshul Volf
Livonija, Russija
Рождение ребёнка
1765
Сын: Altschul Anshil
Отец ребёнка: Altshul Volf
Livonija, Rossija