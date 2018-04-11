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Зипунов Владимир Владимирович

Место рождения

Ростов-на-Дону

Дата рождения

06.10.1946

Дата смерти

11.04.2018

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1946

Отец: Зипунов Владимир Гаврилович

Мать: Москаленко Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
26.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зипунова (Стрежнева) Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
12.03.1973

Сын: Зипунов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.04.2018

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