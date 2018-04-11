Зипунов Владимир Владимирович
Место рожденияРостов-на-Дону
Дата рождения06.10.1946
Дата смерти11.04.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1946
Рождение ребёнка
26.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зипунова (Стрежнева) Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
12.03.1973
Сын: Зипунов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.04.2018