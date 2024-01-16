Колосов Павел Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Павел Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Сдан в рекруты в 1847 г.
Смерть
Неизвестно
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