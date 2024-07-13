Щербовой Игнат
Место рожденияХерсонская губерния
Дата рожденияДо 1900
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: не указан
Мать: Кейхель Катарина
Херсонская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербовая Вера Игнатьевна
Мать ребёнка: Цилюрик Анна Васильевна
с. Новороссийское, Актюбинская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербовой Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Актюбинская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербовая София Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
с. Новороссийское, Актюбинскся обл., Казахстан
Рождение ребёнка
1921
Сын: Щербовой Петр (Павел) Игнатьевич
Мать ребёнка: Цилюрик Анна Васильевна
Актюбинская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Щербовая Татьяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Цилюрик Анна Васильевна
пос. N 13, Актюбинская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
25.05.1925
Дочь: Щербовая Любовь Игнатьевна
Мать ребёнка: Цилюрик Анна Васильевна
с. Новороссийское, Актюбинская обл., Казахстан
Смерть
1935