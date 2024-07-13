Щербовой Игнат До 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЩербовой Игнат

Щербовой Игнат

Место рождения

Херсонская губерния

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: Кейхель Катарина

Херсонская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербовая Вера Игнатьевна

Мать ребёнка: Цилюрик Анна Васильевна

с. Новороссийское, Актюбинская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербовой Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Актюбинская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербовая София Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

с. Новороссийское, Актюбинскся обл., Казахстан
Рождение ребёнка
1921

Сын: Щербовой Петр (Павел) Игнатьевич

Мать ребёнка: Цилюрик Анна Васильевна

Актюбинская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Щербовая Татьяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Цилюрик Анна Васильевна

пос. N 13, Актюбинская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
25.05.1925

Дочь: Щербовая Любовь Игнатьевна

Мать ребёнка: Цилюрик Анна Васильевна

с. Новороссийское, Актюбинская обл., Казахстан
Смерть
1935

Мы используем куки для улучшения работы сайта.