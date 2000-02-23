Дормидонтова (Юрина) Алёна Владленовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дормидонтова (Юрина) Алёна Владленовна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

23.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2000

Отец: Юрин Владлен Владимирович

Мать: Юрина (Алексеева) Наталья Геннадьевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 01.09.2007 по ?.06.2018
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №1. Среднее (полное) общее образование.
Работа или профессия
С 2016
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Фотограф.
Место жительства
С 2018
Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область
Образование
С ?.09.2018 по ?.06.2022
Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область
Трёхгорный технологический институт — филиал Национального исследовательского ядерного университета Московского инженерно-физического института. Факультет: Приборостроения. Форма обучения: Очное отдел... Показать все
Бракосочетание
20.09.2024

Муж: Дормидонтов Ефим Юрьевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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