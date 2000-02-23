Дормидонтова (Юрина) Алёна Владленовна
Место рождения
Дата рождения23.02.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2000
Образование
С 01.09.2007 по ?.06.2018
МОУ Школа №1. Среднее (полное) общее образование.
Работа или профессия
С 2016
Фотограф.
Место жительства
С 2018
Образование
С ?.09.2018 по ?.06.2022
Трёхгорный технологический институт — филиал Национального исследовательского ядерного университета Московского инженерно-физического института. Факультет: Приборостроения. Форма обучения: Очное отдел... Показать все
Бракосочетание
20.09.2024