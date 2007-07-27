Комур Стефанида Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комур Стефанида Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.2027

Дата смерти

27.07.2007

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1948

Сын: Чебанов Гаврил Федорович

Отец ребёнка: Чебанов Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
19.07.1952

Сын: Чебанов Степан Федорович

Отец ребёнка: Чебанов Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
19.01.1961

Сын: Чебанов Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Чебанов Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
21.05.1961

Дочь: Чебанова Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Чебанов Федор Гаврилович

Смерть
27.07.2007
Рождение
01.09.2027

Отец: Комур Георгий

Мать: Дойкова Софья

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