Комур Стефанида Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.2027
Дата смерти27.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1948
Отец ребёнка: Чебанов Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
19.07.1952
Отец ребёнка: Чебанов Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
19.01.1961
Сын: Чебанов Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Чебанов Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
21.05.1961
Дочь: Чебанова Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Чебанов Федор Гаврилович
Смерть
27.07.2007
Рождение
01.09.2027
Отец: Комур Георгий
Мать: Дойкова Софья