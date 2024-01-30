Прибылова (Орлова) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1902
Дочь: Прибылова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Прибылов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
11.01.1905
Дочь: Прибылова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Прибылов Андрей Никитин
Смерть
Неизвестно