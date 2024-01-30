Прибылова (Орлова) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибылова (Орлова) Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прибылов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
14.01.1902

Дочь: Прибылова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Прибылов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
11.01.1905

Дочь: Прибылова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Прибылов Андрей Никитин

Смерть
Неизвестно

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