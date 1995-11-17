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Козлов Борис Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1926

Дата смерти

17.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1926

Отец: Козлов Андрей

Мать: Козлова (Китова) Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
18.09.1949

Дочь: Мусинова (Козлова) Евгения Борисовна

Мать ребёнка: Козлова (Воложинова) Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
06.09.1952

Дочь: Юрьева (Козлова) Елена Борисовна

Мать ребёнка: Козлова (Воложинова) Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
11.06.1962

Сын: Козлов Роман Борисович

Мать ребёнка: Козлова (Воложинова) Антонина Андреевна

Смерть
17.11.1995

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