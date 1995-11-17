Козлов Борис Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1926
Дата смерти17.11.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1926
Отец: Козлов Андрей
Рождение ребёнка
18.09.1949
Дочь: Мусинова (Козлова) Евгения Борисовна
Мать ребёнка: Козлова (Воложинова) Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
06.09.1952
Дочь: Юрьева (Козлова) Елена Борисовна
Мать ребёнка: Козлова (Воложинова) Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
11.06.1962
Мать ребёнка: Козлова (Воложинова) Антонина Андреевна
Смерть
17.11.1995