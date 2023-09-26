Фурсов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1940

Дочь: Шкрет Неля Михайловна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
13.03.1950

Дочь: Егорова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
06.01.1957

Сын: Фурсов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
Умер в Алматы. Воевал
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