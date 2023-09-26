Фурсов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1940
Дочь: Шкрет Неля Михайловна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
13.03.1950
Дочь: Егорова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
06.01.1957
Сын: Фурсов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно
Умер в Алматы. Воевал