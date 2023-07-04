Белянкина Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянкина Дарья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

03.11.1904

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Белянкин Сильвестр Егорович

Отец ребёнка: Белянкин Егор Гаврилович

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Белянкин Николай Егорович

Отец ребёнка: Белянкин Егор Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Белянкин Егор Гаврилович

Рождение ребёнка
17.09.1887

Сын: Белянкин Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Белянкин Егор Гаврилович

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.11.1904
Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Похороны
06.11.1904
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