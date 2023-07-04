Белянкина Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти03.11.1904
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
1872
Сын: Белянкин Сильвестр Егорович
Отец ребёнка: Белянкин Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Белянкин Николай Егорович
Отец ребёнка: Белянкин Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Белянкин Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
17.09.1887
Отец ребёнка: Белянкин Егор Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.11.1904
Похороны
06.11.1904