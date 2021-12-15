Шегера (Ганденцская) Станислава Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1923
Дата смерти15.12.2021
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1947
Дочь: Вершкова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Шегера Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
03.01.1968
Дочь: Ядыкина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Шегера Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шегера Василий Николаевич
Отец ребёнка: Шегера Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шегера Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Шегера Николай Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Шегера Николай Игнатьевич
Смерть
15.12.2021
Омск, город Омск, Омская область