Шегера (Ганденцская) Станислава Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шегера (Ганденцская) Станислава Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1923

Дата смерти

15.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1923

Отец: Андрей

Мать: Хлена

Рождение ребёнка
10.02.1947

Дочь: Вершкова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Шегера Николай Игнатьевич

Паутовка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.01.1968

Дочь: Ядыкина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Шегера Николай Игнатьевич

Паутовка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шегера Василий Николаевич

Отец ребёнка: Шегера Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шегера Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Шегера Николай Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шегера Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Шегера Николай Игнатьевич

Смерть
15.12.2021
Омск, город Омск, Омская область
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