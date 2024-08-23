Петров Семён Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Прокопий Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
26.11.1880 ст.
ГАСО 6-6-114 №216 200об Григорий Петров род. 25 ноября Сельский обыватель Георгий Прокопьев Петров и законная жена его Мария Феодорова Восприемники брат Георгию Симеон с сестрою девицею Екатериною ht... Показать все
Восприемник
02.04.1890 ст.
ГАСО 6-19-312 23об-24 №69 Мария Челябинского уезда Т...ловской волости крестьянин Георгий Прокопьев Петров и его законная жена Екатерина Михайлова, оба православные. Восприемники: брат его Симеон и т... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1893 ст.
Мать ребёнка: Петрова Клавдия Михайловна
ГАСО 6-7-68 865об-866 №53 Сельский обыватель Сiмеон Прокопiев Петров и законная жена его Клавдия Михайлова, оба православные. Восприемники: сельско-обывательские дети Андрей и Надежда Михайловы Нико... Показать все
Смерть
Неизвестно