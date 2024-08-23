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Петров Семён Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Прокопий Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Клавдия Михайловна

Восприемник
26.11.1880 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-6-114 №216 200об Григорий Петров род. 25 ноября Сельский обыватель Георгий Прокопьев Петров и законная жена его Мария Феодорова Восприемники брат Георгию Симеон с сестрою девицею Екатериною ht... Показать все
Восприемник
02.04.1890 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-19-312 23об-24 №69 Мария Челябинского уезда Т...ловской волости крестьянин Георгий Прокопьев Петров и его законная жена Екатерина Михайлова, оба православные. Восприемники: брат его Симеон и т... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1893 ст.

Сын: Петров Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Петрова Клавдия Михайловна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-7-68 865об-866 №53 Сельский обыватель Сiмеон Прокопiев Петров и законная жена его Клавдия Михайлова, оба православные. Восприемники: сельско-обывательские дети Андрей и Надежда Михайловы Нико... Показать все
Смерть
Неизвестно

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