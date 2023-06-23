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Райков Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Райков Игнат

Мать: Райкова Лукерья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райкова Александра Арсентьевна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Семенова (Райкова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Райкова Александра Арсентьевна

Корякино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1918

Сын: Райков Александр Иванович

Мать ребёнка: Райкова Александра Арсентьевна

Митронино, Удомельский, Тверская область
Эвакуация
1941
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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