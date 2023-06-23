Райков Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Райков Игнат
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Семенова (Райкова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Райкова Александра Арсентьевна
Корякино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1918
Сын: Райков Александр Иванович
Мать ребёнка: Райкова Александра Арсентьевна
Митронино, Удомельский, Тверская область
Эвакуация
1941
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно