Евдокия Ларионова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ларионова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1697 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Василий Константинов (Ич)

Отец ребёнка: Константин Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Исай Константинов (Ич)

Отец ребёнка: Константин Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Фадей Константинов (Ич)

Отец ребёнка: Константин Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Калина Константинов (Ич)

Отец ребёнка: Константин Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Михайла Константинов (Ич)

Отец ребёнка: Константин Никитин (Ович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Никитин (Ович)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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