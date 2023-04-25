Овечкина Валентина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкина Валентина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1932

Пол

Женский

Добавил:

БЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1932

Отец: не указан

Мать: Семена Вера

Рождение ребёнка
31.12.1952

Сын: Овечкин Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.06.1963

Сын: Овечкин Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.05.1967

Дочь: Редько (Конайчева) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Конайчев Виктор Григорьевич

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