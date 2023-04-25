Овечкина Валентина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1932
Отец: не указан
Мать: Семена Вера
Рождение ребёнка
31.12.1952
Сын: Овечкин Сергей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.06.1963
Сын: Овечкин Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.05.1967
Дочь: Редько (Конайчева) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Конайчев Виктор Григорьевич