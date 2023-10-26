Истомина Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1982

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1982

Отец: Истомин Михаил Григорьевич

Мать: Шамина Любовь Михайловна

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