Эпштейн Мордух 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЭпштейн Мордух

Эпштейн Мордух

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

07.12.1931

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эпштейн Самуил Мордухович

Мать ребёнка: Эпштейн (Гуревич) Ханна Рувиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эпштейн) Сарра (Софья) Мордуховна (Марковна)

Мать ребёнка: Эпштейн (Гуревич) Ханна Рувиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эпштейн Даниил Мордухович

Мать ребёнка: Эпштейн (Гуревич) Ханна Рувиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заверина (Эпштейн) Берта Мордуховна (Марковна)

Мать ребёнка: Эпштейн (Гуревич) Ханна Рувиновна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Эпштейн Соломон Мордухович (Маркович)

Мать ребёнка: Эпштейн (Гуревич) Ханна Рувиновна

Смерть
07.12.1931

Мы используем куки для улучшения работы сайта.