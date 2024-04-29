Эпштейн Мордух
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти07.12.1931
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эпштейн Самуил Мордухович
Мать ребёнка: Эпштейн (Гуревич) Ханна Рувиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эпштейн) Сарра (Софья) Мордуховна (Марковна)
Мать ребёнка: Эпштейн (Гуревич) Ханна Рувиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эпштейн Даниил Мордухович
Мать ребёнка: Эпштейн (Гуревич) Ханна Рувиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заверина (Эпштейн) Берта Мордуховна (Марковна)
Мать ребёнка: Эпштейн (Гуревич) Ханна Рувиновна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Эпштейн Соломон Мордухович (Маркович)
Мать ребёнка: Эпштейн (Гуревич) Ханна Рувиновна
Смерть
07.12.1931