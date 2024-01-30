Осадчая (Свиридова) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1921
Отец ребёнка: Осадчий Павел Арсентьевич
Ботьево, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.10.1930
Отец ребёнка: Осадчий Павел Арсентьевич
Место жительства
1930
Переезд из с.Батьево Яшкинского района Томской области
Бракосочетание
1939
Смерть
1968