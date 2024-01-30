Осадчая (Свиридова) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсадчая (Свиридова) Мария Семёновна

Осадчая (Свиридова) Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1921

Сын: Осадчий Василий Павлович

Отец ребёнка: Осадчий Павел Арсентьевич

Ботьево, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.10.1930

Сын: Осадчий Алексей Павлович

Отец ребёнка: Осадчий Павел Арсентьевич

Место жительства
1930
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Переезд из с.Батьево Яшкинского района Томской области
Бракосочетание
1939

Муж: Осадчий Павел Арсентьевич

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Смерть
1968
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close