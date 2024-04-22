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Дубов Семен Владимирович

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Место рождения

Средние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.08.1921

Дата смерти

29.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1921

Отец: Дубов Владимир Старший Емельянович

Мать: Дубов Дарья

Средние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.12.1947

Дочь: Левашова Зинаида Семеновна

Мать ребёнка: Дубов Елена Васильевна

Телешовка, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1949

Дочь: Перепелова Раиса Семеновна

Мать ребёнка: Дубов Елена Васильевна

Рождение ребёнка
28.02.1952

Дочь: Шишова Галина Семеновна

Мать ребёнка: Дубов Елена Васильевна

Средние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1953

Сын: Дубов Владимир Семенович

Мать ребёнка: Дубов Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Шишкина Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Дубов Елена Васильевна

Рождение ребёнка
24.04.1961

Дочь: Фаизрахманова Нина Семеновна

Мать ребёнка: Дубов Елена Васильевна

Рождение ребёнка
09.04.1963

Сын: Дубов Геннадий Семенович

Мать ребёнка: Дубов Елена Васильевна

Средние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубов Елена Васильевна

Смерть
29.05.1992
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