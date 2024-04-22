Дубов Семен Владимирович
Место рождения
Дата рождения06.08.1921
Дата смерти29.05.1992
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1921
Отец: Дубов Владимир Старший Емельянович
Мать: Дубов Дарья
Рождение ребёнка
26.12.1947
Дочь: Левашова Зинаида Семеновна
Мать ребёнка: Дубов Елена Васильевна
Телешовка, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1949
Дочь: Перепелова Раиса Семеновна
Мать ребёнка: Дубов Елена Васильевна
Рождение ребёнка
28.02.1952
Дочь: Шишова Галина Семеновна
Мать ребёнка: Дубов Елена Васильевна
Рождение ребёнка
17.11.1953
Мать ребёнка: Дубов Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Шишкина Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Дубов Елена Васильевна
Рождение ребёнка
24.04.1961
Дочь: Фаизрахманова Нина Семеновна
Мать ребёнка: Дубов Елена Васильевна
Рождение ребёнка
09.04.1963
Мать ребёнка: Дубов Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубов Елена Васильевна
Смерть
29.05.1992