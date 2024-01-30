Каменская Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменская Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1851

Дочь: Смирнова (Каменская) Александра Арсеньевна

Отец ребёнка: Каменский Арсений Дмитриевич

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменский Николай Арсеньевич

Отец ребёнка: Каменский Арсений Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.08.1889 ст.

Сын: Каменский Михаил Арсеньевич

Отец ребёнка: Каменский Арсений Дмитриевич

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Каменская Наталья Арсеньевна

Отец ребёнка: Каменский Арсений Дмитриевич

Смерть
1910

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