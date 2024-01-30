Каменская Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1851
Дочь: Смирнова (Каменская) Александра Арсеньевна
Отец ребёнка: Каменский Арсений Дмитриевич
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменский Николай Арсеньевич
Отец ребёнка: Каменский Арсений Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.08.1889 ст.
Сын: Каменский Михаил Арсеньевич
Отец ребёнка: Каменский Арсений Дмитриевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Каменская Наталья Арсеньевна
Отец ребёнка: Каменский Арсений Дмитриевич
Смерть
1910