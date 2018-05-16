(Sīle) Rasma Ausma
Место рождения
Дата рождения14.07.1940
Дата смерти16.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1940
Работа или профессия
Неизвестно
Operātors Somdarī
Работа или профессия
Неизвестно
Tirdzniecības darbinieks
Образование
Неизвестно
Rīgas tirdzniecības tehnikums
Место жительства
Неизвестно
Ulbrokas iela
Место жительства
Неизвестно
Mūrnieku iela 10
Current address:1
Смерть
16.05.2018
Похороны
Неизвестно
Meirānu pag., Visagala kapi