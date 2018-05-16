(Sīle) Rasma Ausma — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Sīle) Rasma Ausma

(Sīle) Rasma Ausma

Место рождения

Думбрайи, Praulienas pagasts, Madonas novads

Дата рождения

14.07.1940

Дата смерти

16.05.2018

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1940

Отец: Sīlis/sihle Pēteris Sihle/

Мать: Sīle Marta Rudužs/Rudusch/

Думбрайи, Praulienas pagasts, Madonas novads
Работа или профессия
Неизвестно
Рига, Rīga
Operātors Somdarī
Работа или профессия
Неизвестно
Рига, Rīga
Tirdzniecības darbinieks
Образование
Неизвестно
Рига, Rīga
Rīgas tirdzniecības tehnikums
Место жительства
Неизвестно
Ulbrokas iela
Место жительства
Неизвестно
Mūrnieku iela 10
Current address:1
Смерть
16.05.2018
Рига, Rīga
Похороны
Неизвестно
Meirānu pag., Visagala kapi
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close